“A chiusura di tutti i seggi di Napoli città, il risultato definitivo è di 898 voti per Elly Schlein e 881 per Stefano Bonaccini”. Lo rende noto il comitato di Elly Schlein candidata alla guida del Pd.

“Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico eclatante se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia – fa sapere ancora il comitato – La proposta di Elly vince a Napoli, perché la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c’è nel nostro popolo”.

«Il dato della città di Napoli ha una valenza politica straordinaria: Elly vince nei quartieri popolari e al centro con una significativa partecipazione di giovani e donne». Così, in una nota, Nicola Corrado coordinatore provinciale Napoli della mozione Scheiln.

«In provincia affermiamo una forza considerevole e vinciamo nettamente in tantissime importanti città come Castellammare, Ercolano, Afragola, Acerra, Gragnano, Grumo Nevano. Adesso inizia la vera partita della partecipazione: aperta e libera – sottolinea – Da domani saremo in tutte le piazze, nei luoghi del lavoro, nei luoghi del disagio sociale per chiedere un aiuto concreto a migliaia di cittadini per ricostruire una grande forza della giustizia sociale ed ambientale con Elly Schlein segretaria».

Bonaccini raggiunge circa il 65% tra gli iscritti del Partito Democratico nell’area metropolitana di Napoli.