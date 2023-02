Domani mattina, in occasione della ricorrenza di San Valentino, la Questura di Napoli sarà presente in piazza San Ciro a Portici con il camper della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Sarà un’occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Sanitario e del Commissariato di Portici che forniranno indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.

All’iniziativa sarà presente anche il noto attore Francesco Di Leva che insieme ai poliziotti incontrerà gli studenti di alcuni istituti d’istruzione secondaria superiore di Portici per sensibilizzarli sull’importanza del tema.

Inoltre, parteciperanno operatori specializzati del centro antiviolenza di Portici e saranno distribuite copie dell’opuscolo realizzato dalla Polizia di Stato “Questo non è amore”, un importante strumento da cui attingere informazioni e consigli utili sul fenomeno, anche attraverso storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze.