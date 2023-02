Una app per gestire i pasti della mensa scolastica di Ravello. Comunicando eventuali assenze al servizio di refezione, per sospendere più giorni il servizio e per riprenderlo a partire dal giorno stabilito, ma anche per prenotare pasti in bianco o altre esigenze alimentari dell’alunno.

Il Comune di Ravello punta sull’innovazione per aiutare genitori e famiglie da un lato, e istituzioni scolastiche dall’altro, nell’organizzazione di un servizio importante come quello della mensa. Evitando sprechi di cibo, ma anche inutili spese.

Oltre a “ComunicApp”, scaricabile da smartphone iOS e Android e da tablet Android, sarà possibile accedere al pannello anche tramite computer, dal Portale Genitori o attraverso una chiamata con voce guida da telefono fisso o cellulare, con le credenziali già in possesso degli utenti.

Tutte le informazioni sono disponibili al link https://www1.eticasoluzioni.com/ravelloportalegen