“E’ lei Angela Celentano, mia figlia”: campioni biologici in Italia, si attende il test del Dna su una giovane venezuelana

“E’ lei Angela Celentano, mia figlia”: sembra non avere dubbi Maria, la mamma della bambina scomparsa sul monte Faito il 10 agosto 1996. Non appena ha visto la foto della ragazza sulla quale si sta concentrando l’attenzione dei legali impegnati nelle ricerche la donna è scoppiata in lacrime. A riportare la notizia è il quotidiano “Il Mattino” con un articolo a firma di Dario Sautto.

La famiglia è ora in attesa dei risultati dei test del Dna sulla giovane, una 31enne sudamericana che lavora nel mondo della moda, figlia di un uomo d’affari ed ex diplomatico. La squadra di avvocati della famiglia Celentano ha incontrato nel nord Europa la ragazza ed ha portato in Italia i campioni biologici. Non resta dunque che attendere l’esito degli esami. “Tra pochi giorni conosceremo i risultati degli esami e poi dovremo valutare come comunicarli”, ha detto l’avvocato Luigi Ferrandino.

La possibile svolta grazie all’associazione “Sos Desaparecidos”

La ricerca di Angela Celentano è stata approfondita nell’ultimo periodo dall’associazione “Sos Desaparecidos” che ha proiettato la foto dell’identikit di come potrebbe essere oggi la ragazza sugli schermi dei Bancomat in decine di Paesi in tutto il mondo. Dal Venezuela è giunta dunque la segnalazione, suffragata da numerosi dettagli. E’ emerso infatti che il padre della giovane in passato ha avuto rapporti commerciali con la Campania e in quell’estate del 1996 era stato in penisola sorrentina.