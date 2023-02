Quando i carabinieri lo hanno fermato a “Seiano”, frazione di Vico Equense, aveva con sé numerose bustine contenenti hashish e marijuana: le bustine raffiguravano un anime giapponese, un cartone americano, un calciatore. E’ stato così arrestato Anthony Palumbo, 25enne di Castellammare di Stabia, controllato dai carabinieri del Radiomobile di Sorrento mentre guidava la sua moto lungo la statale sorrentina.

Anime, cartoni e calciatori per confezionare la droga: arrestato pusher a Vico Equense

Addosso aveva 4 dosi di cocaina e 385 euro in contante ritenuto provento illecito. A casa, invece, 93 grammi di hashish e 57 di marijuana suddivisi in 20 bustine. Tutte colorate, una porzione dedicata ad un anime giapponese, un cartone americano, un calciatore, un’altra trasparente.

Forse per apprezzare la qualità e la quantità dello stupefacente. Palumbo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.