Il coach lascia per motivi personali

Coach Attilio Caja ha comunicato alla Givova Scafati la sua decisione di dimettersi dal ruolo di capo allenatore, per motivi personali. La società ha fatto sapere che, seppur con rammarico e dispiacere, accetta le dimissioni ringraziando l’allenatore per il lavoro espletato. La Givova Scafati ha inoltre augurato al coach le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.