Prima accoltella la madre nel loro appartamento, poi aggredisce il compagno della donna che era andato in commissariato per denunciare l’accaduto; qui interviene un poliziotto, che viene a sua volta ferito con un coltello, un collega spara un colpo alla gamba dell’aggressore che muore in ospedale: è quanto accaduto ieri sera a Napoli, dove un 29enne con precedenti di polizia è deceduto all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Choc a Napoli, aggressione in commissariato dopo lite in famiglia: muore 29enne

Il tutto è iniziato intorno alle 22, quando i poliziotti sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Il 29enne, hanno scoperto i poliziotti, aveva colpito la madre con un’arma da taglio nel corso di un’aggressione. Il compagno di quest’ultima si è recato al Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare l’accaduto, ma è stato raggiunto dal 29enne che nell’atrio del commissariato ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello.

Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco

E’ intervenuto un poliziotto che ha cercato di disarmarlo, ma è stato a sua volta colpito alla gamba destra sventando un ulteriore colpo alla gola, tentato dal 29enne. Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito il 29enne alla gamba. La donna è stata portata all’ospedale “Cardarelli” in codice verde, mentre il compagno in codice giallo al “Vecchio Pellegrini”. Il 29enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto.