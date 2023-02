“Vogliamo una città sicura, all’avanguardia e connessa, senza trascurare le sue radici. Vogliamo una città a misura di bambino, di giovane, di donne, uomini e anziani. Meritiamo una città normale diversa da quella che l’attuale governo cittadino ci sta consegnando.

Strade colabrodo, servizi sociali assenti, mensa scolastica partita in forte ritardo, difficoltà nel reperire fondi PNRR”.

E’ questo l’incipit del comunicato stampa della vera novità politica per la città di Volla. Una nuova realtà politica “cdV” che nasce con idee ben chiare, una politica del fare, pragmatica e che possa realmente dare la tanta attesa svolta amministrativa, sociale e di crescita alla cittadina annonaria. Nell’acronimo, che potrebbe trarre in inganno chi dovesse leggerlo come “centro destra Volla”, significa tutt’altro. Ovviamente la “V” maiuscola si riferisce a Volla mentre la “c” sta per “come” e la “d” per “desidero”. Quindi il nome dell’associazione e della conseguente formazione politica è “come desidero Volla“, un nome se vogliamo “romantico”, ma che chiarisce subito che la voglia di cambiare la città è tanta.

Primo firmatario del documento è Giuseppe Annone, già assessore e consigliere comunale del comune vollese. Proprio Annone, alla scorsa tornata elettorale, aveva rinunciato a candidarsi perchè come ci dichiarò: “Non ci sono le condizioni per una politica costruttiva”. Aveva visto lungo il leader cittadino di Fratelli d’Italia.

Il neonato cdV – come desidero Volla – è un crogiuolo di esperienza e di giovani che si sono aggregati, tutti pieni di voglia di lavorare per dare finalmente un’amministrazione che duri i canonici cinque anni, che lavori per la città e dia finalmente la tanta attesa svolta per un futuro di crescita in tutti i settori economici e sociali. A firmare il documento di presentazione anche Dario Musella, Ivan Aprea, Francesco Esposito, Ivan Russo, Ciro Fragliasso, Lino Donato, Salvatore Barone e Gennaro Rastelli.

Il comunicato rilasciato da cdV si legge ancora: “Volla merita di più e meglio di una classe politica dirigente allo sbando che mortifica la città e i cittadini. Con l’obiettivo di rilanciare le sorti del nostro territorio nasce cdV, associazione politica e culturale che punta allo sviluppo della collettività, non lasciando nessuno al palo.

cdV non è solo un’idea di paese o un progetto astratto, è una chiara progettazione del futuro della città di Volla. Fuoriesce dagli spot di campagna elettorale che tanto entusiasmano gli elettori ma poi, come nel caso dell’attuale amministrazione, sono sostituite dal vuoto politico e dall’incapacità di saper programmare le attività comunali e asservire alle esigenze della comunità.

La nostra associazione aperta alle donne e agli uomini liberi, uniti dalla voglia di vivere in una città normale. Nasce per dare opportunità concrete al “NOSTRO TERRITORIO”, fondendo l’esperienza Politica ed Amministrativa di alcuni e la grinta e la volontà dei giovani di trovare l’alternativa a questo fallimento targato Giuliano Di Costanzo.

Volla non è più un paese ma una città di 30 mila abitanti che ha l’obbligo di offrire certezze ai cittadini, ai suoi imprenditori, ai suoi operai, ai suoi studenti, ai suoi figli. cdV non rappresenta solo un semplice movimento politico ma una realtà che piano piano si sta consolidando in una città lasciata per troppo tempo allo sbaraglio e al comando di uomini che hanno usato il loro potere per favoritismi personali mettendo in secondo piano i bisogni dei cittadini che sono il perno e il vero pilastro per il buon funzionamento di ogni contesto sociale. Siamo stanchi ormai di ascoltare monologhi che nascondono promesse disattese e aspettative prive di fondamenta. La gente ha bisogno di certezze per un futuro migliore e un presente normale. Saremo da sprone per far rinascere in ognuno la voglia di essere parte attiva per il cambiamento, possibile se si è uniti.

Bisogna creare dei nuovi spazi per i bambini per permettere loro di costruire un’identità forte attraverso il gioco e il confronto. Occorre porre lo sguardo anche sugli adolescenti che vivono spesso situazioni di malessere interiore, lasciandosi trasportare da ideali nocivi. Per non lasciarli allo sconforto bisogna riuscire a realizzare insieme a loro dei momenti di formazione e di svago. Per riuscire in tutto ciò occorre che Volla sia una città sicura mettendo a disposizione di tutti sportelli di ascolto e di supporto perché nessuno deve sentirsi smarrito e solo.

Occorrono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine perché la legalità è il primo trampolino di lancio per la sicurezza di tutti”.

Il “manifesto” pubblicato da come desidero Volla si conclude con un attacco alla fallimentare amministrazione Di Costanzo e una dichiarazione di presa di responsabilità: “Purtroppo Volla vive il suo momento politico più basso. Inesperienza, poca conoscenza della macchina amministrativa e delle norme, poca valorizzazione del personale. Chi governa male la città sta facendo danni irreparabili ai suoi abitanti e alle generazioni future. Abbiamo il dovere di reagire. Facendo squadra con tutte le grandi risorse del territorio, mettendo insieme capacità ed amore per la città in cui viviamo. Noi abbiamo cominciato il percorso e stiamo lavorando per aggregare tutti quelli che hanno la voglia di vivere in una città migliore”.