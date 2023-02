“PUC: costruiamo il futuro”. È questo il titolo scelto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carlo Esposito per l’incontro in programma mercoledì 15 febbraio, di pomeriggio, a partire dalle ore 19, presso l’aula consiliare “Falcone-Borsellino” di corso Umberto I. Un incontro nel corso del quale saranno presentati il Piano Urbanistico Comunale redatto per Pollena Trocchia e le modalità di ascolto attivate per coinvolgere cittadini e stakeholder nel progetto.

L’incontro, introdotto e moderato da Francesco Pinto, vicesindaco del comune vesuviano, vedrà l’intervento dell’architetto Cinzia Panneri, progettista incaricata del PUC, che descriverà le strategie contenute nel preliminare del Piano, e quello del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, che illustrerà invece le idee di sviluppo per la città.

«Dopo aver lavorato a lungo sul Piano Urbanistico Comunale, arrivando alla redazione del preliminare e all’acquisizione di tutti i pareri prescritti dalla legge, siamo pronti a presentarlo ufficialmente ai nostri concittadini. Nel corso di questo primo appuntamento, oltre a spiegare le ragioni che hanno animato le nostre scelte per il futuro prossimo venturo del nostro territorio, saranno anche delineati modi e tempi per il coinvolgimento attivo di cittadinanza e stakeholder, che potranno arricchire il Piano con le loro proposte, osservazioni ed esigenze» hanno detto a una voce il sindaco Carlo Esposito e il suo vice Francesco Pinto.