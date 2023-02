Otto appuntamenti tra San Valentino e Carnevale. Sono quelli organizzati dal Comune di Ravello per cittadini e visitatori.

Dopo i laboratori “Chiacchiere di Carnevale”, che si sono tenuti sabato e domenica scorsa nella Sala Frau, a cura di Are Ere Ire in collaborazione con il Caffè Calce, si prosegue domani 14 febbraio, alle ore 17, con il “Karaoke di San Valentino” nella sala Frau dove, sabato 18 febbraio e lunedì 20 febbraio, alle ore 10.30, si terrà il laboratorio “Mascherare il Carnevale”.

Domenica 19 febbraio, alle ore 11.30 in piazza Duomo, sarà la volta di un imperdibile spettacolo di magia mentre in occasione del martedì grasso, dalle ore 10, piazza Duomo si trasformerà in un coloratissimo set per dare vita a “Festeggiamo il Carnevale”, con musica, giochi e tante sorprese.

Il calendario delle attività si concluderà sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 10, con un’escursione da Sambuco a San Nicola a cura di ASD Movicoast.