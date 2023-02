Una mano alle famiglie in difficoltà. Torna l’iniziativa “Buoni anche a Pasqua” promossa dall’Amministrazione Comunale di Vico Equense, nell’ambito della programmazione delle attività di contrasto alla povertà, con l’iniziativa riservata alle famiglie residenti che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale ed economico.

Il progetto prevede l’erogazione di un minimo di 5 a un massimo di 10 ticket dal valore di € 10,00 cadauno per ogni nucleo familiare, a seconda del numero dei componenti e della situazione reddituale ISEE che non dovrà superare la soglia di € 7.328,49 (dati ISTAT – minimo vitale anno 2023).

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa e potranno essere utilizzati esclusivamente presso le seguenti tipologie commerciali: generi alimentari (supermercati, salumerie, panifici, pescherie, macellerie, pasticcerie, pizzerie), abbigliamento (vestiario per bambini ed adulti) e calzature (scarpe per bambini ed adulti). Gli esercenti che hanno già aderito all’iniziativa non devono rinnovare la richiesta.

Per ottenere la liquidazione dei Ticket da parte del Comune, gli esercenti dovranno presentare domanda di rimborso indirizzata al Comune di Vico Equense Servizio Politiche Sociali, corredata dei buoni raccolti. La liquidazione sarà garantita dal Comune entro 30 giorni a seguito di presentazione della citata istanza con i relativi ticket cartacei utilizzati presso il proprio esercizio commerciale.

I cittadini potranno presentare la domanda di accesso all’erogazione dei buoni spesa fino a giovedì 9 marzo 2023. L’istanza di adesione potrà essere consegnata a mano o inoltrata al protocollo comunale, all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it, formulata sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale della Città di Vico Equense www.comunevicoequense.it. Per qualsiasi altro chiarimento, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Politiche Sociali in orari di ufficio ai numeri telefonici: 081.8019333/4/