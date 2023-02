L’offerta di intrattenimento digitale attuale appare straordinariamente ricca e variegata, soprattutto se la si mette a confronto con la panoramica degli anni trascorsi. L’implementazione di nuovi sistemi e tecnologie innovative sembra destinata a rivoluzionare costantemente il settore del gioco online, attirando nicchie di utenti sempre più nutrite. In questo senso, il coinvolgimento del pubblico tramite streaming, sistemi di VR e l’utilizzo delle più sofisticate IA raggiungerà presto soglie un tempo inimmaginabili.

L’uso delle Intelligenze Artificiali e della Realtà Virtuale

Algoritmi sofisticati e costantemente aggiornati regolano il comportamento di intelligenze artificiali, oggi più che mai disposte ad accettare la sfida dei più grandi professionisti del gaming. La capacità delle IA di apprendere dai propri errori e di migliorare costantemente le rende infatti avversari temibili, garantendo un livello non indifferente di sfida anche ai più grandi esperti nel ramo dei giochi dei casinò: l’esperienza è certamente stimolante, e per pokeristi e altri giocatori l’idea di svitare un’intelligenza artificiale e batterla è a dir poco eccitante. Il rischio ovviamente è quello di andare incontro a sonore sconfitte, capaci di lasciare intendere che solo le macchine possono sfidare il fato.

Se le IA rappresentano un nuovo grado di sfida, l’uso della VR costituisce chiaramente la nuova frontiera del coinvolgimento degli utenti, che possono letteralmente immergersi in mondi 3D ricostruiti digitalmente, capaci di stimolare i sensi dei giocatori. Le diverse periferiche, con occhiali e guanti in testa, sono pensate proprio per facilitare questa immersione, facilitando e rendendo ancora più vivida l’esperienza di gioco, sia essa più esplorativa e pacifica, o coinvolgente e adrenalinica. Le potenzialità delle ricostruzioni virtuali sono così vaste, che si estendono anche in campi diversi da quelli del più schietto intrattenimento: l’ambito medico e quello militare sono soltanto alcuni validi esempi di campi di applicazione congiunta di IA e VR.

Le dirette streaming

Alle volte, non è soltanto la tecnologia a chiamare nuovi giocatori. Sono gli stessi gamer che, grazie alla nuova frontiera del coinvolgimento costituita dalle dirette streaming, chiamano a sé il pubblico. Non è un caso dunque che molti videogiochi si siano evoluti in e-sport, proprio in virtù dei grandissimi numeri che li caratterizzano, sia in termini di pubblico, sia in termini di montepremi predisposti per le competizioni più in vista.

La possibilità di seguire da vicino i propri gamer preferiti coinvolge infatti gli spettatori in maniera inedita, estranea anche alle forme di intrattenimento sportivo più tradizionali. Il fatto che esista la possibilità di confrontarsi con i propri gamer, in diretta davanti a un pubblico sempre più esteso, non fa che accrescere l’attenzione che si polarizza sui principali social network adibiti al gaming.

In conclusione, le nuove frontiere dell’intrattenimento prevedono un maggiore coinvolgimento del pubblico grazie all’integrazione delle tecnologie più avanzate: IA da sfidare e realtà virtuali da esplorare sono soltanto alcuni degli elementi che non fanno che attirare un’utenza sempre più numerosa verso il gioco online.