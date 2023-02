“Lotta alla mafia: tra esigenze costituzionali e sicurezza nazionale” è il titolo della trasmissione che andrà in onda oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 20 e 45 sulla pagina Facebook del giornalista Ernesto Manfredonia. Ospiti della puntata Paolo Itri, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli, e Fabiana Lucci, presidente dell’Accademia di Diritto. Interverrà anche Francesco Ferrigno, cronista e caporedattore centrale de il Gazzettino vesuviano.

“Lotta alla mafia: tra esigenze costituzionali e sicurezza nazionale”: appuntamento con Paolo Itri

Itri è in forza alla Dda come sostituto procuratore dal 2020. Come riporta “La Repubblica”, il magistrato è originario di Stella Cilento, piccolo Comune del Cilento, ed è rientrato a Napoli dopo quattro anni trascorsi presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Per Itri è un ritorno alle origini: a Napoli si era già occupato di importanti indagini sulla camorra napoletana e su Cosa Nostra. Nato a Napoli nel 1965, è entrato in magistratura nel 1991. Itri è anche autore: ha scritto il libro “Il monolite – Storie di camorra di un giudice antimafia” pubblicato da Piemme.

La fondatrice dell’Accademia di Diritto

Fabiana è l’ideatrice e fondatrice dell’Accademia di Diritto. Avvocato di diritto civile e diritto patrimoniale, esperta in materia contrattuale, responsabilità e diritto di famiglia; specializzata in professioni legali (diritto civile, penale e amministrativo) e mediatore professionista. Una lunga esperienza nel campo della formazione universitaria e concorsuale, gestisce corsi per l’esame di avvocato.