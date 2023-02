Il Gazzettino vesuviano da oggi è partner di Aidr per la rivoluzione digitale

Il Gazzettino vesuviano da oggi è partner di Aidr, l’associazione di promozione sociale che si occupa di rivoluzione digitale. Aidr (Associazione Italian Digital Revolution) nasce con lo scopo stimolare e veicolare le riflessioni di esperti e rappresentanti di diversi settori per provare a fare un ritratto dell’Italia digitale: quella che c’è già e quella che potrebbe essere.

Quella che opera in settori d’avanguardia e quella che si applica a punti di forza tradizionali dell’Italia, come l’artigianato o il turismo. L’economia digitale italiana è già circa pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo netto all’occupazione di oltre trecentomila posti di lavoro. In futuro potrebbe fare ancora di più.

Bisogna, però, iniziare ad affrontare la rivoluzione digitale con determinazione e visione. Le esperienze da cui partire non mancano: la sfida dei prossimi mesi e anni sarà quindi quella di fare, come sistema Paese, un salto di qualità e quantità. L’associazione è costituita da avvocati, dirigenti e funzionari pubblici, docenti universitari, medici, professionisti e operatori della comunicazione e dell’informazione.

Il direttore Cirillo: “Da sempre particolarmente attenti ai cambiamenti”

“Il Gazzettino vesuviano è da sempre particolarmente attento ai cambiamenti – ha commentato il direttore Gennaro Cirillo – ed alla rivoluzione in atto nei settori della comunicazione, dell’informazione e del giornalismo grazie al digitale. Sono felice di poter intraprendere con Aidr un percorso comune di eventi ed iniziative culturali“.