Il Santa Maria si prepara contro il Sant’Anastasia. La capolista dovrà fare a meno dei suoi tifosi. Domenica 18 Febbraio alle ore 15.00 allo Stadio A. De Cicco di Sant’Anastasia andrà in scena la gara Sant’Anastasia Calcio – Santa Maria la Carità, gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

L’aquila rossazzurra in questo turno volerà lontano dal fortino sammaritano dopo la roboante vittoria ottenuta tra le mura amiche per 5-1 ai danni della Virtus Vesuvio Ottaviano; successo che ha fatto alzare i decibel del comunale in cui si inizia a sentire che si è prossimi ad un qualcosa di veramente importante. Capolista che per la prima volta non potrà contare sull’apporto dei suoi tifosi data la chiusura del settore ospiti dell’impianto napoletano.

Il Sant’Anastasia Calcio

Di fronte il Sant’Anastasia Calcio, formazione biancoblu che nell’ultimo turno in quel di Barano ha trovato un punto (1-1). Dopo esser passata in vantaggio con Aprea, si è fatta recuperare allo scadere dalla formazione isolana con Sorbo. Il tecnico Cardinale è sceso in campo con un 4-3-3 composto da: D’Inverno, Dell’Acqua ‘03, Vertola, De Maria, Maresca, Aprea, Orefice (c), Visone, Sgambati ’05, Montaperto, Selva. A disposizione: Brodella ’05, Donvito, Tedeschi, Matrusciano ’04, Borrelli Palermo ’03, Romano, Bruognolo ’06, Piazzola.

La compagine napoletana è al nono posto in classifica con 28 punti frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Il miglior marcatore del Sant’Anastasia è Montaperto con 6 goal segnati dei 33 totali realizzati mentre i goal subiti sono 30.

L’andata

All’andata a Santa Maria la Carità la gara terminò con un pari: 2-2, il Sant’Anastasia riuscì a fermare i padroni di casa dopo 6 vittorie consecutive: la formazione di mister Durazzo dopo esser passata in svantaggio al quarto d’ora pareggiò con Farriciello, nella seconda frazione andata di nuovo sotto recuperò al 39’ con Russo; nei minuti finali prima Talia e poi Farriciello trovarono un super Allocca tra i pali.

Come seguire la partita

Il tecnico del Santa Maria la Carità sulla prossima gara: Più partite vinci, più sei costretto a vincerne altre sia per garantirti quella benzina che ti possa portare sempre più in alto che per una questione di credibilità verso noi stessi, che per una questione di correttezza nei confronti degli altri. Come in tutte le partite sarà una gara per vincere e dominare il gioco.

Per la gara non è prevista diretta video, sarà possibile seguire in diretta la cronaca testuale del match sul canale Telegram ed i continui aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook.