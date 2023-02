La scelta del letto (e del materasso) con il quale arredare la propria camera deve tener conto di diversi fattori, a cominciare dalle dimensioni della stanza e dal numero di persone che, verosimilmente, lo utilizzeranno. Le coppie, ad esempio, scelgono quasi sempre il matrimoniale mentre gli utilizzatori singoli, a seconda dei gusti e delle preferenze personali, possono scegliere tra diverse opzioni, incluso il letto “alla francese”. Si tratta di due soluzioni leggermente differenti, in termini di dimensioni e comfort, che rispondono ad esigenze specifiche. Di seguito, vediamo perché e in quali casi scegliere l’uno o l’altro materasso per il proprio sistema di riposo.

Caratteristiche del letto matrimoniale

Un letto matrimoniale, che può comodamente ospitare due persone, è equipaggiato con un materasso le cui dimensioni possono essere:

standard : 160 cm x 190 cm;

: 160 cm x 190 cm; standard extra : 160 cm x 200 cm;

: 160 cm x 200 cm; king size: 180 cm x 190 cm (o 190 cm x 200 cm);

Esistono poi anche diversi formati ‘fuori misura’, leggermente più lunghi (170 cm) e di larghezza compresa tra i 190 cm e i 200 cm; questi modelli, così come i più comuni, sono reperibili non solo presso showroom e punti vendita al dettaglio ma anche online, tramite e-commerce specializzati come www.inmaterassi.it .

Le differenze tra i tre formati, come si è visto, oscillano tra i 10 cm e 20 cm; il materasso matrimoniale ‘king size’ offre maggior comfort per un utilizzo di coppia ma, fisiologicamente, è adatto soprattutto ad ambienti ampi e spaziosi, che consentano di completare l’arredo con una coppia di comodini senza alcun tipo di costrizione e senza pregiudicare la comodità di utilizzo dell’intero sistema di riposo.

Letto alla francese: dimensioni

Il letto “alla francese” presenta dimensioni leggermente inferiori rispetto a quello matrimoniale standard; in sostanza, si colloca a metà strada tra quelli a una piazza e mezza e i sistemi a due piazze. Le dimensioni del materasso possono essere:

140 cm x 190 cm ;

; 140 cm x 200 cm.

I modelli leggermente più lunghi (150 cm) vengono solitamente indicati come “queen size”; talvolta, i materassi di questo tipo raggiungono le stesse dimensioni di un materasso matrimoniale standard.

Differenze tra materassi matrimoniali e alla francese

La principale discriminante tra le due soluzioni è rappresentata dalle dimensioni del materasso e, di conseguenza, dagli ingombri complessivi del letto. A differenza di quanto si possa pensare, non è detto che i letti alla francese siano riservati esclusivamente ad una persona sola ma, naturalmente, il comfort è minore rispetto a quello offerto da un matrimoniale standard o king size.

Per quanto concerne gli ingombri, invece, lo spazio totale occupato dal sistema-letto dipende anche dalle caratteristiche del telaio; quelli in ferro battuto, ad esempio, hanno un design semplice e lineare, che produce ingombri inferiori. I letti con il telaio imbottito, invece, risultano spesso più voluminosi, soprattutto per via della testiera rivestita; discorso diverso, infine, per i sistemi con struttura in legno: le dimensioni possono variare, anche notevolmente, a seconda del tipo di lavorazione e del design.

Come scegliere, quindi, tra le due opzioni? In linea di massima, vale il principio per cui il letto alla francese è adatto ad una sola persona (al massimo, un adulto e un bambino) mentre il matrimoniale per due. Al contempo, in quanto elemento di arredo, il letto deve adattarsi al contesto in cui viene collocato; per camere molto piccole, ad esempio, un modello alla francese rappresenta certamente un’opzione più indicata mentre in ambienti spaziosi si può ‘osare’ anche con un materasso king size. Altro aspetto da tenere in considerazione è legato alle abitudini di riposo: chi tende a muoversi molto e a cambiare spesso posizione durante il sonno potrebbe trovare maggior comfort in un letto più ampio e comodo.