Blitz anti-droga a Castellammare di Stabia per i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia impegnati in diverse perquisizioni. Nella lente dei controlli dei militari l’abitazione di una 31enne incensurata del posto dove sono stati rinvenuti e sequestrati 6 grammi di cocaina e la somma contante e in piccolo taglio di 3.130 euro ritenuti provento del reato. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La donna è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.