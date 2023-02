“E’ stato un onore e un privilegio premiare due realtà sane e vincenti dello sport. Calcio e futsal: a San Marzano sul Sarno si respira passione, passione che dà vita a grandi risultati grazie agli sforzi programmatici delle società della nostra città. Un orgoglio per tutti noi Mama Futsal e San Marzano Calcio”. Così il sindaco Carmela Zuottolo, ieri sera, ha festeggiato le due compagini cittadine, vincitrici della rispettiva coppa Italia nelle proprie competizioni.

“Le storie di questi ragazzi sono esempi a cui guardare con ammirazione: esempi di sano agonismo, di impegno verso il prossimo, di rispetto, correttezza e inclusione. La città di San Marzano sul Sarno si conferma un territorio che scommette sul futuro dei giovani e sulla promozione di valori positivi tanto nello sport quanto nella vita di tutti i giorni”, ha continuato la prima cittadina.

Nel frattempo, sono arrivate buone notizie anche sul fronte dello stadio comunale marzanese. A confermarle è stata proprio Zuottolo: “Dopo l’approvazione in consiglio comunale dell’interesse di pubblica utilità della proposta di riqualificazione e valorizzazione dello stadio comunale presentata dalla società San Marzano Calcio, nella persona del presidente Felice Romano, finalmente, nei giorni scorsi, è arrivato il parere favorevole della Soprintendenza Archelogica, delle Arti e Paesaggio della Provincia di Salerno al rilascio dell’autorizzazione.

Si tratta di un importante step in avanti per respirare sempre di più aria di sport vero, di calcio vero e continuare il nostro cammino verso la stadio comunale per la nostra grande città: San Marzano sul Sarno”.