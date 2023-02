Blitz nell’ambito dei controlli disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, agli ordini del col. Nicola Clemente, nel comune di Pomigliano d’Arco.

i militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano, agli ordini del comandate Alessandro Cavallo, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica competente un 50 enne ed un 38 enne originari del posto, entrambi responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico il 50 enne, in un negozio adibito a vendita di casalinghi, è stato sorpreso a prelevare furtivamente energia elettrica per un importo pari ad euro 4.000, mentre il 38 enne, titolare di un’altra attività di ristorazione della zona, si reso responsabile del medesimo reato per un importo pari a diverse migliaia di euro.

I controlli, da parte dei militari dell’arma, continueranno nei prossimi giorni senza alcuna sosta a tutela della collettività e dell’ambiente.