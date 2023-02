L’assessorato alla cultura, la cui delega è retta da Maria Carillo, ha approntato un fittissimo programma di eventi per i più piccoli.

Domenica 19 febbraio, dalle 9.30, danze con canti e spettacoli animeranno via Roma e piazza De Marinis, con la partecipazione degli istituti comprensivi “Eduardo De Filippo”, “1- Capoluogo” e la scuola dell’infanzia “L’isola che non c’è”.

Le coreografie saranno a cura delle scuole di danza locali: Vibralatin Project, Gabry Dance e Loco Dance Academy.

Martedì 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, prenderà il via la Festa “per un Carnevale incredibile” con passionale dance, spettacoli di magia e giocolieri in scena.

“La nostra città si veste di tanti bellissimi colori per tornare a giocare, cantare, danzare e sorridere insieme” dichiara l’assessore Carillo.

Via Roma e Piazza De Marinis si trasformeranno in un set fotografico con varie postazioni photobooth dove tutti potranno scattare foto in compagnia dei personaggi più amati del mondo dei cartoons.

“Grazie alla Città Metropolitana di Napoli, al nostro consigliere metropolitano Felice Sorrentino, al Sindaco Maurizio Falanga, a tutta l’amministrazione, alle Dirigenti e ai docenti delle scuole pubbliche e private che parteciperanno, alle scuole di danza che con amore e passione hanno detto sì al nostro invito a fare festa” conclude Carillo.