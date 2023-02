Dal 19 al 22 febbraio alla fiera di Rimini l’8ttava edizione di Beer&Food Attraction, dedicata all’eating out, tra birre artigianali e industriali, alta cucina e fast casual dining, organizzata da Italian Exhibition Group. In contemporanea la 5ª edizione di BBTech expo e la 12a edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob. Oltre 600 i brand presenti all’edizione 2023, con 60 mila metri quadri di area espositiva, decine di migliaia gli operatori professionali attesi – distributori horeca e pubblici esercizi – anche dall’estero. Grazie infatti alla partnership con ICE Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group sono già confermati 114 buyer da 36 paesi. Le delegazioni più numerose provengono da Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele e Svezia.

Dalla Campania saranno presenti le aziende: Associazione Verace Pizza Napoletana di Napoli; BeerFellas di Napoli; Fabio Russo Srl di Napoli; Top Distribuzione Srl di Ponticelli NA; OKorei Microbirrificio di Mariglianella NA; Parisi Spa di Somma Vesuviana NA; Senatore Srl diSan Sebastiano al Vesuvio NA Srl; Birrificio Ventitre Srls di Grottaminarda AV; Bespoke distillery Srl di Salerno.

Fra le più grandi attrazioni dell’8ttava edizione di Beer&Food Attraction torna come ormai da 7 anni la FIC (Federazione Italiana Cuochi) con la sua Arena al pad. A3 dove nel corso della settima edizione dei Campionati della Cucina Italiana, 4 team si contenderanno il posto per partecipare alla finale europea del concorso ideato in onore del grande cuoco francese Bocuse d’Or di Lione nel 2025.

A prepararli, ci saranno la Bocuse d’Or Italy Academy diretta da Luciano Tona, con Enrico Crippa presidente e Carlo Cracco vicepresidente e la Federazione Italiana Cuochi, guidata dal presidente nazionale Rocco Pozzulo. Di respiro internazionale, sempre nella FIC Arena, anche il Worldchefs European Grand Prix 2023, semifinale del concorso culinario Global Chef Challenge, che si terrà a Singapore durante il Worldchefs Congress del 2024.

Organizzata in collaborazione con la FIC, la tappa italiana della competizione richiederà ai concorrenti di circa 20 Paesi di dimostrare la propria maestria nelle arti culinarie in tre diverse categorie di gara: Global Chefs Challenge, Global Pastry Chefs Challenge e Global Young Chefs Challenge – Trofeo Hans Bueschkens.

Dall’alta cucina protagonista con F.I.C., i visitatori dell’edizione 2023 di Beer&Food Attraction potranno passare a godersi la grande competizione sul piatto più amato al mondo: la pizza.

Il Magazine “Ristorazione Italiana” ha organizzato in collaborazione con Beer&Food Attraction – Italian Exhibition Group, dal 20 al 22 febbraio 2023, nella grande fiera del Food, il prossimo “Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere”.

Giunto alla 2ᵃ edizione, l’evento si sposta da Roma a Rimini, con un programma più ampio rispetto alla precedente edizione, che prevede nelle 3 giornate, 16 categorie in gara, per un totale di 600 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo che, giudicati da 60 giudici, si contenderanno il titolo all’interno di 800mq di area evento.

Queste le categorie in gara: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa – Mystery box, Pizza classica, Pizza Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza più larga, Pizzaiolo più veloce.

Altra grande attrattiva sarà “Mixology Circus”, il nuovo progetto di Beer&Food Attraction che coinvolge bartender d’eccezione e alcuni dei locali più importanti d’Italia in una quattro giorni interamente dedicata al mondo della miscelazione di qualità.

Collocata nel padiglione C1, il Mixology Circus è un’area esclusiva e di design, volta ad esaltare l’arte della mixology dove i locali che lo animeranno: Ca Ri Co (Milano), Cloakroom CocktailLab (Treviso), Drink Kong (Roma), Freni e Frizioni (Roma), Locale (Firenze), Quanto Basta (Lecce), Rivabar (Riva del Garda), Ruggine (Bologna), realizzeranno il progetto messo in opera in partnership con Samuele Ambrosi, mixologist, trainer ufficiale e vicepresidente AIBES, già campione del mondo. È uno dei massimi esperti di gin, co-autore assieme a Maurizio Maestrelli del volume “Anthologin”, con le illustrazioni di Serena Conti.

I bartender dei locali, tra i migliori del panorama nazionale, presenteranno una speciale drink list di 3 cocktails.

Inoltre, durante i 4 giorni di fiera, all’interno dell’area si terranno masterclass di alto livello a cura di esperte star del bartending, fondamentale per stare al passo coi tempi e con i protagonisti che cambiano.

Tra le altre novità dell’edizione 2023 di Beer&Food Attraction segnaliamo la Food Court realizzata in partnership con Confimprese e dedicata alla ristorazione commerciale. Una ‘corte’ che vede il coinvolgimento di innovativi format di ristorazione quali I Love Pokè, Panzo Milano, Kebhouze. Inoltre, grazie alla presenza di Randstad Italia, società del Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, il nuovo spazio diventa anche un crocevia di incontro tra domanda e offerta di lavoro per i professionisti del settore.

Giuseppe De Girolamo