Uno dei cinque carri allegorici dei questa che è la 49esima edizione del Carnevale Maiorese si è ribaltato questa mattina, poco prima delle 10, mentre percorreva Via Nuova Chiunzi una delle strade della località della Costiera Amalfitana interessate dalla sfilata.

Il carro, “Un futuro da salvare”, un omaggio a “Madre Natura”, realizzato dall’associazione “I Monelli”, è caduto a causa di un inconveniente tecnico subendo danni irreparabili, venendo così ritirato dalla competizione carnevalesca e causando lo stop alla sfilata mattutina. La straordinaria opera in cartapesta era stata realizzata in questi mesi presso i capannoni del Demanio e avrebbe dovuto sfilare insieme alle altre a partire da oggi.

Nell’incidente non si sono registrati feriti. Sul posto i Carabinieri con i Vigili del Fuoco, gli agenti della Municipale, i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile di Maiori e della Croce Rossa. Necessario l’ausilio di una gru per rimuovere l’opera che invade tutta la carreggiata.

Si trattava della prima parata, peraltro, dopo 3 edizioni annullate per la pandemia del Covid negli scorsi anni. Le celebrazioni del Carnevale di Maiori sono riprese nel pomeriggio con la sfilata prevista a partire dalle 15.30.

“I ragazzi dell’associazione ‘I Monelli’, nonostante la delusione e il pesante contraccolpo psicologico subito in seguito all’inconveniente di stamane, non si sono dati per vinti e hanno annunciato la volontà di ripensare un carro, anche se in forma ridotta e con l’intento di salvare il salvabile, che possa sfilare in occasione dell’ultima data disponibile, ovvero domenica 26 febbraio“, spiega il direttore artistico Alfonso Pastore. “A tutti i componenti dell’associazione – aggiunge – va non solo la solidarietà di quanti amano il Carnevale, ma la spinta morale necessaria per ritornare a far festa insieme agli altri quattro gruppi”.