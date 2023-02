La Juve Stabia esce pesantemente sconfitta dall’ostico “Zaccheria” contro il Foggia: 3-0 il punteggio a favore dei pugliesi, che nella ripresa mettono la freccia grazie alle reti di Costa, Ogunseye e Petermann, complici anche gli strafalcioni difensivi dei gialloblu’.

I foggiani hanno dato spettacolo e mostrato verve atletica e agonistica nella seconda frazione di gioco, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia di serie C in settimana contro la Juventus Next Gen. La Juve Stabia ha mostrato le solite pecche in fase offensiva e inoltre anche la difesa si è dimostrata poco attenta e inefficace al cospetto degli attacchi dei foggiani nella ripresa.

Per la squadra di mister Pochesci è davvero un periodo “no” : dopo l’insediamento del nuovo allenatore sulla panchina stabiese, sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio, ed ancora non si intravede un miglioramento nella fase offensiva, che latita in maniera preoccupante. Ora il trend negativo è preoccupando considerando che anche la fase difensiva sta perdendo di identità e consistenza. La squadra stabiese è come se vivesse una preoccupante fase involutiva, avendo anche perso le certezze della solidita’ difensiva sotto la precedente guida tecnica di mister Colucci.

Sabato prossimo la Juve Stabia giocherà in casa contro la capolista Catanzaro, ora a 73 punti, mentre le vespe stazionano all’ottavo posto a quota 37 punti, ai margini della zona play off, ma da attenzionare vista la classifica corta e alla possibilità di essere risucchiati in zone pericolose in caso di più passi falsi.

Gli schieramenti

Il Foggia di mister Gallo si schiera in partenza con il 3-5-2: in attacco Iacoponi e Ogunseye. Out Frigerio per squalifica. La Juve Stabia di mister Pochesci si dispone a specchio con il 3-5-2: in attacco Pandolfi e Zigoni, a centrocampo c’è Dell’Orfanello, in difesa ritorna Caldore. Out Cinaglia per squalifica e Guarracino per infortunio.

La partita

La prima azione di rilievo è appannaggio della Juve Stabia al 2’ con un bel tiro di Ricci che chiama il portiere Thiam alla deviazione in corner. Spinge la Juve al 15’ e Pandolfi, servito da un preciso filtrante di Dell’Orfanello, mette alto sulla traversa dopo incursione in area sul versante destro. Primo squillo del Foggia (33’) un tiro di destro dalla lunga distanza di Leo, con palla fuori alla sinistra di Barosi. Al 46’ su azione d’angolo Ogunseye di testa in mischia impegna Barosi. Il primo tempo si conclude stancamente sullo 0-0 senza emozioni o azioni da gol degne di nota.

La ripresa

A inizio ripresa entra Bentivegna nella fila delle vespe al posto di Mignanelli, out per aver rimediato una botta ad una caviglia nel finale di primo tempo. Passano 5 minuti ed il Foggia segna: il gol del vantaggio dei satanelli è siglato da Costa con una gran diagonale da sinistra che trafigge Barossi sotto l’incrocio sinistro. La difesa stabiese non riesce a chiudere sul lancio smarcante di Di Noia verso l’esterno pugliese.

Mister Pochesci inserisce al 12’ Silipo al posto di Dell’Orfanello, passando al 3-4-1-2. La Juve Stabia prova a reagire: al 18’ Zigoni in area pugliese conclude di destro ma il suo tiro , indirizzato nello specchio della porta, viene rimpallato in angolo da un difensore. I gialloblu’ conquistano vari calci d’angolo ma non riescono a concretizzare. Raddoppio dei foggiani con Ogunseye (22′), che in area stabiese raccoglie un cross da destra di Garattoni e di destro batte Barosi dopo aver eluso la marcatura dei difensori stabiesi.

Al 30’ la punta Volpe in area del Foggia impegna severamente Thiam con un bel tiro deviato dal portiere. Al 46’ il Foggia sigla la terza rete con Petermann, dopo un bel dribbling in area e conclusione perentoria che batte Barosi, uscito anche poco efficacemente. Il match si conclude con il punteggio di 3-0 per il Foggia. Un successo meritato per il Foggia, per la Juve Stabia bisogna subito raddrizzare la rotta per non trovarsi in un ginepraio.

Tabellino

FOGGIA (3-5-2): Thiam 6.5; Leo 6.5, Kontek 6.5, Rutjens 6.5; Garattoni 6.5, Di Noia 7 , Bjarkason 6.5 , Odjer 6 (25’ st Petermann 7), Costa 7 (34’ st Peralta 6) ; Iacoponi 6 (35’ st Rizzo 6.5), Ogunseye 7 (37’ st Schenetti sv) . All.: Gallo 7.

JUVE STABIA (3-5-2): Barosi 5; Maggioni 5, Altobelli 5, Caldore 5; Dell’Orfanello 5 (11’ st Silipo 6), Scaccabarozzi 5.5, Berardocco 5, Ricci 5 (24’ st Volpe 6), Mignanelli 5.5 (1’ st Bentivegna 5.5) ; Pandolfi 5 (23’ st D’Agostino 5), Zigoni 5.5 (23’ st Gerbo 5). All.: Pochesci 5.

Arbitro: Crezzini di Siena 6.5. Marcatori: 5’ st Costa (F), 22’ st Ogunseye (F), 46’ st Petermann (F). Ammoniti: Garattoni (F). Note: spettatori circa 5.000. Angoli 2-13. Recupero: 1’ pt – 5’ st.

Domenico Ferraro