Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa gli automobilisti, quando sono alla guida del proprio mezzo, è la possibilità, peraltro non così remota, di incorrere in un sinistro stradale. Un evento già spiacevole di suo può, tuttavia, diventare ancor più irritante qualora si verifichino condizioni particolari che rendono la sua gestione più complessa del normale: parliamo ad esempio dell’eventualità in cui non ci si trovi a raggiungere un accordo sulla colpa effettiva, o nei casi di sinistro con un veicolo non assicurato o con targa straniera.

In alcuni di questi casi non si tratta di una vera e propria aggravante, bisogna solo saper gestire il singolo caso conoscendo bene i propri diritti e i propri doveri, ma soprattutto gli organi competenti ai quali rivolgersi: non tutti nascono assicuratori, ed è proprio per questo che, a maggior ragione nelle situazioni più complesse, diventa fondamentale aver sottoscritto la propria polizza auto con professionisti del settore in grado di offrire assistenza e di dare tutto il supporto necessario nella gestione dell’occorrenza specifica. ConTe.it, ad esempio, permette ai propri utenti di agire in completa autonomia tramite l’Area Personale, ma in caso di necessità fornisce tutto il supporto necessario.

Il campo delle Assicurazioni Auto è, infatti, tanto complesso in teoria quanto semplice nella pratica: oggi la maggior parte delle compagnie permette la gestione della modulistica e delle pratiche direttamente online, in piena sicurezza, ma allo stesso tempo per conoscere le singole procedure bisogna avere ampia conoscenza del settore. ConTe.it, che distribuisce polizze auto e moto per conto del gruppo Admiral, fornisce tutte le informazioni e i riferimenti utili per risolvere in modo semplice e veloce la maggior parte delle problematiche.

In caso di incidente con veicolo estero in Italia, ad esempio, la procedura è semplice, basta infatti:

Compilare il modulo CAI (più comunemente conosciuto come CID o Modulo Blu);

Inviare la richiesta di risarcimento tramite raccomandata o tramite PEC all’ UCI , Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, che si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Sarà proprio l’Ufficio Centrale Italiano a nominare un rappresentante in Italia che avrà il compito di gestire la pratica di risarcimento.

Se l’incidente, invece, fosse occorso all’estero con veicolo con targa straniera, la procedura prevede che venga inviata una richiesta scritta di informazioni a Consap SpA indicando:

La nazione ove è avvenuto il sinistro;

La data del sinistro;

La targa e lo stato d’immatricolazione del veicolo responsabile del

Ottenuta tutta la documentazione sarà la Consap SpA a individuare l’assicuratore estero del veicolo responsabile del sinistro e chi, per lui, gestirà la pratica di risarcimento in Italia.

A ogni problema corrisponde una soluzione e ConTe.it è pronta a fornirla nel momento del bisogno.