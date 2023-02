Il giorno 24 Febbraio 2023 alle ore 11:00 presso la sede dell’AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana, ViaCapodimonte, 19a, 80131 Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le meraviglie della Campania nel mondo” Evento socio-culturale enogastronomico che ha l’obiettivo di promuovere ed esaltare le eccellenze, organizzato dall’Associazione I’mperfect in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana della quale è Presidente Antonio Pace.

Conduttore della mattinata sarà Erennio De Vita, presentatore ufficiale in Campania del concorso nazionale Miss Italia. L’idea nasce dalla volontà di esaltare le eccellenze Campane in un confronto e scambio culturale/sociale e commerciale con altri Paesi del mondo.

Obiettivo principale infatti è quello di favorire la commercializzazione di prodotti di alta qualità tra i due Paesi. Ogni anno ci sarà un gemellaggio con un Paese in cui la AVPN ha una scuola di pizzaioli per suggellare ed implementare gli interscambi relativi all’ artigianato e alle eccellenze dei singoli Paesi. Si parte quest’anno con il Brasile terra di colori, cultura e folklore e dove la Verace Pizza Napoletana trova grande apprezzamento e crescita di consumi. La scelta della location della presentazione nasce dal fatto che la AVPN ha in Brasile due scuole per pizzaioli ed è un great development. L’evento/progetto si terrà nel mese di Giugno 2023.

La manifestazione, verrà dedicata ogni anno ad una nazione diversa nella quale l’associazione dei pizzaioli veraci è presente con la propria scuola.

In rappresentanza del Brasile sarà presente Fernanda Bordone giunta da Rio de Janeiro per curare l’interscambio di rapporti Italia Brasile che ne potranno scaturire.

Collaboreranno nell’ospitalità gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore Adriano Tilgher di Ercolano. È attesa la presenza di autorità, giornalisti, fotografi ed emittenti tv.

Sponsor: Gennaro Galeotafiore titolare di “Sapori di Napoli”, unitamente alla Lady Chef Loredana Errichiello titolare del ristorante “TrattoBianco” di Santa Maria a Vico. Vincenzo Avitabile titolare di Terre Pompeiane con Babà Rè; Ciro Poppella titolare dell’omonima pasticceria; Benito e Arianna Di Costanzo titolari dell’omonima azienda vinicola; i Bartender Professional dell’A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barman e Sostenitori), Luigi Gargiulo Fiduciario Campania, Rosario Restino Vice Fiduciario, Massimo Passaro, Raffaele Gargiulo, Stefano Armando Gargiulo; “Istituto d’istruzione superiore Adriano Tilgher” di Ercolano; l’A.M.I.R.A. (Associazione Maitre Italiani Ristoranti& Alberghi) con il Fiduciario di Napoli – Campania Dario Duro ed i maitre Giovanni Sansone e Arcangelo Farinato; Corrado Sorbo titolare di Villa Signorini Events & Hotel. Paola De Martino titolare di Mondi diversi; Ornella Castaldi titolare SACRE COEUR.