Per il Victoria Marra solo uno 0-0 contro la Sarnese

Il Victoria Marra capolista, in divisa gialloblù, ha ospitato la Sarnese, decima forza del campionato. Per il Victoria Marra, che sbaglia un rigore, si tratta solo di uno 0-0 contro la Sarnese.

FORMAZIONI

Reduci dall’impegno infrasettimanale di Coppa Campania, i ragazzi di mister Liguori, non presente in panchina perchè squalificato, scendono in campo con il 4-3-3. Porta difesa da Cirillo, in difesa Iuliano (’04) e Amita terzini ed al centro Benedetto e Vitiello, a centrocampo, davanti alla retroguardia, agisce Russo (’04) affiancato da Cherillo e Di Dato, il tridente è invece composto da Giammetta, Simeri e Acanfora (K). In panchina: Pagano (04’), Coppola (’02), Ascione (’05), Piedepalumbo, Tanda, Ferri, Califano e Agrillo.

La Sarnese si schiera con il 4-4-1-1 che in porta vede Coticelli difeso da Mario Squillante, Lanzetta, Villacaro (K) e Sergio Annunziata, centrocampo con Giampietro, Siano, Spedaliere, Oliva e Banco, in avanti Luigi Squillante. In panchina per mister Gerardo Viscido: Polverino, Armando Annunziata, Iannone, Pepe, Vitolo, Beys, Vastarella, Scippa, Robustelli.

Direttore di gara: Marco Ganzerli – sezione di Frattamaggiore. I assistente: Carmine Caso – sezione di Frattamaggiore. II assistente: Giuseppe Pellino – sezione Frattamaggiore

PRIMO TEMPO

Dopo appena 22’’ è Acanfora che riceve palla e si rende pericoloso a pochi passi da Coticelli, il N.9 marrese, disturbato da due difensori, tira come meglio può centrando in pieno il portiere che protegge lo 0-0.

Il Victoria Marra continua a spingere e rendersi pericolosa in avanti. Al 14’ punizione di Cherillo, palla che arriva in area ma viene respinta, Acanfora e Coticelli si avventano sulla palla, il portiere anticipa l’avversario atterrandolo e per l’arbitro è calcio di rigore. Della battuta del penalty si incarica proprio il bomber di casa che però tira centrale e l’estremo difensore ci arriva con i piedi negando l’ 1-0.

La pressione offensiva non scema e Amita continua a scendere sulla sinistra dove crea non pochi problemi alla retroguardia ospite mettendo palloni sempre pericolosi in mezzo. Al 36’ Cherillo di prima verso Simeri che punta l’avversario e tira trovando un muro in maglia granata, sulla respinta ci arriva Cherillo che tira, palla ancora deviata che finisce sul fondo.

Sul finire del primo tempo Spedaliere salta bene il pressing e serve Banco, la chiusura di Giuliano e Vitiello lo costringe ad una conclusione affrettata che non crea pericoli dalle parti di Cirillo chebnel frattempo chiude lo specchio della porta. Dopo 1 minuto di recupero il direttore di gara decreta la fine dei primi 45 minuti gara.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo le formazioni restano invariate ed anche la storia della gara non cambia, il Victoria Marra fa la partita e la Sarnese a malapena riesce ad uscire dalla sua metà campo. Al 29’ l’occasione più ghiotta del match. Ferri innesca Cherillo che dalla destra controlla e mette in mezzo, Piedepalumbo arriva in corsa e di testa impatta male. L’attaccante in maglia N.19 fa tutto bene ma a pochi passi dalla porta non riesce a dare la giusta angolazione e mettere in rete un gol, praticamente, fatto.

Al 40’ ancora un’occasione, questa volta, da posizione defilata, la conclusione di testa è firmata Califano. In pieno recupero Russo, da centrocampo, pesca Piedepalumbo che non riesce a concludere al meglio. Minuto 47.54, Cherillo crossa e Piedepalumbo pizza di testa, il pallone arriva ad Amita che controlla e rimette in mezzo, Califano e Acanfora ci arrivano insieme ed ostacolandosi non riescono ad insaccare quello che poteva essere l’1-0.

Il Victoria Marra le prova tutte ma non riesce a portare a casa una vittoria che, a conti fatti, sarebbe stata del tutto meritata e così dopo poco più di 6 minuti di recupero la partita finisce sullo 0-0.

Le parole di Alfonso Liguori, allenatore Victoria Marra

“È mancato il gol, già dopo 30 secondi potevamo andare in vantaggio, nel primo tempo abbiamo creato tanto anche rischiando qualche loro ripartenza. Abbiamo creato tanto ma, per rispetto alla mole di gioco, abbiamo raccolto nulla. Il giro di ritorno fa storia a sé, le squadre che hanno bisogno di punti vengono qui con e cercano di interrompere il nostro gioco e mettersi dietro la linea della palla. Come tutte le domeniche, facciamo tanto e impegnato molto i portieri avversari ma ora dobbiamo focalizzarci subito su mercoledì quando avremo il ritorno della semifinale di Coppa Campania.”