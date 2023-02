Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana angolo via Cesare Rosaroll hanno notato in prossimità di un’edicola un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; i due, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 0,30 grammi di cocaina e 90 euro mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo nei pressi dell’edicola ed hanno rinvenuto sotto un contenitore di metallo due scatole attaccate con alcune calamite; in una di esse erano contenuti altri tre involucri contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 0,50 grammi.

Un 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.