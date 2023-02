Attimi di grossa tensione mista a pura gioia quelli vissuti questa sera, intorno alle ore 21, nella centralissima e pedonale via Lepanto di Pompei, dove le forze dell’ordine hanno ritrovato in buono stato di salute un giovanissimo di soli 14 anni che era misteriosamente scomparso, ormai da diverse ore, dalla propria abitazione.

A dare l’allarme, oggi pomeriggio, sono stati i genitori del ragazzino. Il 14enne, originario di Scafati, per fortuna è stato infine ritrovato.

Sulle cause della misteriosa scomparsa, adesso, indagano i Carabinieri della stazione Pompei. Poco dopo le 21 i giovanissimo protagonista della grave vicenda, accompagnato dai propri genitori, ha fornito la sua versione agli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, oggi, nel primo pomeriggio, il 14enne sarebbe anche stato derubato di un giubbotto e del proprio portafoglio nei pressi del famoso bar “Calabrese” proprio in via Lepanto al confine tra le città di Pompei e Scafati.

Spetterà ora agli investigatori stabilire l’esistenza di un presunto nesso tra l’episodio criminoso e la misteriosa scomparsa del 14enne.

La vicenda, per fortuna, ha comunque avuto un esito positivo: il ragazzino sta bene, ha ritrovato la sua famiglia. Sul posto, al momento in cui è stato ritrovato, anche la Guardia di Finanza e la Municipale di Pompei.

Salvatore Piro