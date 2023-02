Nel pomeriggio si sono registrati preoccupanti scontri a Francoforte tra i tifosi tedeschi e quelli napoletani, aggrediti e feriti. La deprecabile e grave aggressione, ricordiamo che stiamo parlando comunque di una partita di calcio, è avvenuta davanti a un bar nel centro della città sul fiume Meno, in Schweizer Strasse.

Un gruppo di tifosi azzurri, che già erano stati accolti in città con altrettanto deprecabili adesivi razzisti e offensivi, è stato aggredito da ultras tedeschi con schiaffi e pugni. Tre napoletani feriti, mentre sembrerebbe che nove ultras dell’Eintracht sarebbero stati fermati.

L’atmosfera sesta più che calda e la tensione a Francoforte in vista della gara dì questa sera tra Napoli e Eintracht è tangibile. I tifosi azzurri da eri hanno invaso la città tedesca e le forze dell’ordine temono per possibili gravi scontri tra tifoserie e sono in stato di massima allerta.

Intanto già nella serata di ieri sono apparsi in diversi punti della città, affissi dai tifosi dell’Eintracht, alcuni adesivi molto offensivi nei confronti dei napoletani. Grave atto segno di quanto sia malato anche in Germania questo sport che sembra più uno scontro, inconcepibile, tra una sottocultura che non ama il calcio e che utilizza questi eventi per portare sul piano dello scontro fisico, violento quanto dovrebbe essere una festa di sport.

Settore ospiti colmo di colori azzurri e molti altri napoletani saranno in altri settori dello stadio. Preoccupano i tanti supporter del Napoli giunti nella città tedesca sprovvisti di biglietto.