A fine partita con la vittoria del Napoli sul campo dell’Eintracht, Piotr Zielinski non ha dubbi sulla bontà di quanto fatto in campo: “Noi abbiamo fatto il nostro gioco. Loro poi ci hanno concesso praterie. Nei primi 20 minuti non è stato semplice, ma poi siamo usciti alla distanza e abbiamo dominato”

Sull’errore di Kvara dagli undici metri ha detto: “I rigori si possono sbagliare, ma al di là di questo avremmo potuto fare altri 2 o 3 gol chiudendo il discorso qualificazione. Sono convinto che passeremo comunque il turno.

Qui a Napoli ho avuto ottimi allenatori. Con Spalletti stiamo facendo cose eccezionali e credo potremo prenderci qualche soddisfazione in più rispetto al passato”.