Proprio nel giorno in cui il rapporto “Pendolaria” di Legambiente decreta che la Circumvesuviana è tra le linee ferroviarie peggiori in Italia, il Circolo del Pd di Torre Annunziata si interessa del trasporto sostenibile e con una nota, inviata da Paolo Persico al Prefetto Caterino, sottolinea la necessità di attivare il parcheggio della fermata della Circumvesuviana di Villa Regina in via Settetermini.

Sicuramente una iniziativa che potrebbe risultare valida per quanti si spostano con i mezzi pubblici ed in particolare con la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, ma forse il problema è proprio dato dallo spostarsi con i treni Eav.

Di seguito il comunicato e la nota inviata al Commissario prefettizio

“Il circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata ha inviato una nota alla Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata sollecitando un intervento per sollecitare l’apertura e l’utilizzo del parcheggio annesso alla Stazione della Circumvesuviana “Villa Regina” in via Settetermini nel territorio di Torre Annunziata.

La fermata è ubicata sulla linea Napoli -Sorrento è attiva da diversi anni ed è ubicata in un’area attigua a grandi quartieri di edilizia pubblica e agevolata, ma lungo una strada a scorrimento veloce.

L’apertura del Parcheggio – completato e non utilizzato – può favorire i pendolari e i cittadini ad un uso del trasporto pubblico locale.

Più in generale è fondamentale aprire un confronto permanente con Eav e Ferrovie dello Stato per far sì che si programmino tutti gli interventi utili a sostenere e favorire l’uso del trasporto pubblico locale e di mezzi di trasporto sostenibili e collettivi.

Torre Annunziata ha una potenzialità rappresentata dalla presenza di tre stazioni della Circumvesuviana e tre delle ferrovie dello Stato che possono essere ulteriormente valorizzate con interventi adeguati relativi ai parcheggi, ai servizi per le biciclette, all’integrazione con i servizi su gomma.

In questo quadro il primo immediato riscontro può essere quello di utilizzare al meglio e al più presto il parcheggio della fermata di Villa Regina sperimentando anche forme di agevolazione per i lavoratori e gli studenti pendolari.

E’ importante un ruolo attivo dell’istituzione comunale, insieme alla Regione, nel rapporto con le grandi aziende di trasporto pubblico.

Su questo impegneremo le nostre rappresentanze istituzionali e continueremo il confronto con la Commissione straordinaria”.