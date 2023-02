Venerdì 24 febbraio, alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Sorrento si terrà l’evento “Info day, opportunità per il turismo” per presentare l’incentivo FRI-Tur, il Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo.

Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, sono previsti gli interventi di Marina Albanese, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale della Federico II, del consigliere comunale Paolo Pane, del coordinatore della Consulta Turismo del Comune di Sorrento, Marco Fogliamanzillo, del ceo dell’incubare Sei, Vincenzo Vitale e di Veronica Amendola dell’Aeuro, l’Associazione Progettisti Europei.

L’incontro, promosso dal Comune di Sorrento e dallo Sportello Europa Sorrento, mira a far conoscere FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale erogando contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato.

Nel corso dell’evento saranno inoltre illustrate le opportunità di strumenti come “Resto al Sud”, “Digitour” e il Fondo accessibilità turistica.