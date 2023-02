Esordio col botto per la compagine under 19 della Givova Scafati: nella gara d’esordio della quattro giorni trentina in cui terminerà la fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2022/2023, la formazione gialloblù ha surclassato 58-100 la Virtus Emilbanca Bologna. Sfida praticamente mai in discussione, con i salernitani bravi a menare le danze sin dalla palla a due e ad allargare la forbice del divario con il trascorrere dei minuti, senza mai permettere agli avversari di rientrare in partita o di rendersi pericolosi.

Tra i migliori in campo, spiccano Morvillo (23 punti e 6 assist), Caiazza (21 punti, 8 rimbalzi e 5 assist), Improta (13 punti, 6 rimbalzi e 2 recuperi) e l’ultimo arrivato, il lungo Alesso Rodriguez (21 punti, 11 rimbalzi e 4 recuperi), che al termine della contesa è stato giudicato M.V.P. ed ha rilasciato la sua dichiarazione agli organi di informazione della LBA.

Le parole di Alesso Rodriguez

«Voglio ringraziare innanzitutto Scafati per questa possibilità che mi ha dato e fare i complimenti ai miei compagni per la partita che hanno giocato. In Argentina e qui in Italia non ho mai smesso di lavorare, non ho mai smesso di lavorare e il mio desiderio è sempre dare il massimo per essere pronti in ogni partita. Non sono ancora bravissimo con l’italiano, ma devo ringraziare questo paese perché in cinque mesi mi ha già dato tanto affetto, mi ha insegnato tante cose e quindi grazie a Scafati e all’Italia».

Tabellini

VIRTUS EMILBANCA BOLOGNA 58 – 100 GIVOVA SCAFATI

VIRTUS EMILBANCA BOLOGNA: Pesci 7, Martini 15, Garuti 2, Bianchini 10, Collina, Ciobanu Razvan, Zanasi 11, Cappellotto 3, Venturi 8, Mondini Brianzi 2. Allenatore: Lolli Matteo

GIVOVA SCAFATI: Fonisto, Carolei 4, Langella, Imade, Improta 13, Alesso Rodriguez 21, Rossano 3, Caiazza 21, Morvillo 23, Sanogo 4, Jallow 2. Allenatore: Liquori Michelangelo

NOTE: Parziali: 13-30; 16-27; 17-17; 12-26. Falli: Bologna 24, Scafati 18. Usciti per cinque falli: Garuti. Tiri da due: Bologna 17/42 (40,5%), Scafati 32/59 (54,2%); da tre: Bologna 5/21 (23,8%), Scafati 6/17 (35,3%). Tiri liberi: Bologna 9/10 (90%), Scafati 18/27 (66,7%). Rimbalzi: Bologna 37 (9 off.; 28 dif.), Scafati 45 (16 off.; 29 dif.). Assist: Bologna 9; Scafati 17. Palle perse: Bologna 24, Scafati 11. Palle recuperate: Bologna 4, Scafati 12. Stoppate: Bologna 2, Scafati 1 (FOTO SQUADRA).