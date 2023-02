E’ iniziata a San Sebastiano al Vesuvio la rassegna ‘Artisticamente: Donne, arte e legalità’ promossa dal Comune su iniziativa dell’assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità e in programma fino all’11 aprile.

Il lungo cartellone si è aperto con l’incontro tematico su donne e politica che ha avuto come protagoniste il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere, Loredana Raia e il Presidente del Consiglio Comunale, Corinne Palumbo.

In Parlamento è stato eletto il 31% di donne, rispetto al 35% del 2018, il primo calo in oltre 20 anni – ha dichiarato Raia. Emerge, inoltre, che le donne hanno votato meno. Sono il 51,74% degli aventi diritto ma, il 25 settembre scorso si è recato al voto il 65,74% degli uomini e il 62,19% di donne. C’è dunque la necessità di rimotivare le donne alla partecipazione alla politica e di renderle donne protagoniste delle scelte per il futuro delle proprie comunità, a partire dai Comuni. Durante la pandemia è stato evidente a tutti che le donne non sono la fascia debole della società e che occorre, invece, rimettere al centro del governo delle nostre città il valore della cura, di cui sono portatrici naturali, per il benessere comune.

Artisticamente – ha detto l’Assessore alla Cultura, Assia Filosa – lega con un sottile filo rosso tutti i martedì dei prossimi due mesi con una fitta programmazione incentrata sull’arte declinata al femminile per dare voce alle donne che scelgono di esprimersi attraverso la pittura, la scrittura, la fotografia o che hanno scelto di sperimentarsi nel campo della politica, della moda e dell’imprenditoria o di dedicarsi alla ricerca scientifica.

Abbiamo inaugurato una rassegna che intende valorizzare l’importanza dell’impegno femminile nella società attuale – ha affermato Panico. Con la sua programmazione, per i prossimi 45 giorni, ospiteremo sul nostro territorio un ciclo di incontri in cui interverranno donne che si sono distinte nella propria arte, professionale, sociale o familiare. Il cartellone è work in progress e alle nostre amministratrici si stanno affiancando altre testimonianze di donne disponibili a portare il proprio contributo.

Il prossimo appuntamento di ‘ArtisticaMente’, che sarà dedicato al rapporto tra le donne e la scrittura, è per martedì 28 febbraio (ore 18): ce ne parlerà Angela Rosauro, con la sua raccolta di poesie ‘Il mondo è fatto a spigoli’ in cui trova spazio anche alla pittura.