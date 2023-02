Santa Maria la Carità la Capolista torna tra le mura amiche

Domenica 26 Febbraio alle ore 11.00 allo Stadio Comunale Santa Maria andrà in scena la gara Santa Maria La Carità – San Sebastiano, gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di Promozione Girone B. La Capolista torna quindi tra le mura amiche.

La Capolista Santa Maria la Carità, dopo l’ennesima prova di forza con il poker rifilato in trasferta al Sant’Anastasia, torna nel suo impianto in quello che è effettivamente il primo match point della stagione. Nel prossimo turno, sabato si giocherà Frattamaggiore Calcio – Or.Don Guanella Scampia e la brigata rossazzurra attende buone notizie dallo Ianniello, in caso di non vittoria della seconda della classe il Santa Maria la Carità ottenendo bottino pieno domenica si laureerebbe campione con sette giornate d’anticipo e scriverebbe la storia, il club rossazzurro nei 49 anni di attività non ha mai raggiunto un picco così alto.

Di fronte il San Sebastiano di mister Borrelli che nello scontro diretto contro il Barano è uscito con le ossa rotte: 0-1 il finale ed è costretto a racimolare punti per giocarsi le sue carte nella lotteria playout data l’imminente vicinanza dall’eliminazione diretta (5 lunghezze). Il tecnico dei Vesuviani è sceso così in campo: Granata, Romano, Manzo, Esposito G. Miccichè, Annunziata, Pignatelli, Carra, Perna, Passariello, Abate. La compagine di San Sebastiano al Vesuvio è quartultima in coabitazione con lo stesso Barano a 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pari e 12 sconfitte; il miglior marcatore del San Sebastiano è Konatè con 6 reti realizzate.

All’andata al Capasso la formazione di mister Durazzo passò subito in vantaggio al 5’ con Farriciello, al 25’ raddoppiò con lo stesso e al 36’ chiuse i conti con Talia che dopo un’azione personale di altissima fattura venne steso al limite dell’area e disegnò una parabola che finì all’incrocio; nella seconda frazione al 72’ la formazione locale trovò la rete dopo un’azione confusa e una doppia ribattuta.

Il tecnico del Santa Maria la Carità ai canali ufficiali nel post partita di Sant’Anastasia

“A prescindere dalla vittoria del campionato che fa il suo corso, affronteremo fino alla fine squadre che vanno o per i playoff o per il playout. Il San Sebastiano è una di queste, sarà un’altra partita dura che va prese con le molle, aldilà del passo falso del Frattamaggiore che potrebbe esserci a noi interessa ben poco, onoreremo il campionato fino alla fine perché abbiamo rispetto delle nostre avversarie”

INFO BIGLIETTI e ACCREDITI STAMPA/ FOTOGRAFI

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la biglietteria dello Stadio dalle ore 10.00 alle ore 11.45 (salvo esaurimento biglietti). Il prezzo del tagliando è di euro 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 possono accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200. Per quanto riguarda gli accrediti stampa/fotografi le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 27 Gennaio. Gli Accrediti dovranno essere ritirati in Biglietteria il giorno della gara ,senza di esso non sarà concesso l’ingresso allo Stadio. Fino al termine della stagione calcistica 2022/2023 sono sospesi tutti gli accrediti di favore per assistere alle gare interne. Il regolamento è consultabile qui: Regolamento.