Più telecamere di videosorveglianza, per combattere il fenomeno dei furti negli appartamenti che sta mettendo a dura prova la tranquillità dei cittadini di Pimonte. E’ la richiesta fatta dal sindaco Francesco Somma, in seguito agli ultimi tre furti verificatisi nella zona di Belvedere.

Pimonte, più videosorveglianza contro l’allarme furti: la proposta del sindaco

“Facciamo attenzione – afferma il primo cittadino – In tanti mi hanno scritto per segnalare apprensione e paura per i furti che ci sono stati in questi giorni nel nostro paese. Soltanto a Carnevale ne sono stati denunciati ben tre, in tre diverse zone di Pimonte. Da sindaco – continua – mi auguro che le forze dell’ordine riescano quanto prima ad arrestare i colpevoli.

Somma invita i cittadini a denunciare gli episodi di furti

La nostra amministrazione tiene molto alla sicurezza del territorio e, per questo motivo, abbiamo presentato una richiesta di finanziamento per realizzare un sistema di videosorveglianza nuovo e più moderno”. Somma invita poi i cittadini a denunciare gli episodi di furti. “E’ molto importante – prosegue – che ogni episodio di criminalità venga denunciato e che ogni reato sia segnalato alle forze dell’ordine, altrimenti ogni sforzo diventa ano, anche quello nostro di richiedere più telecamere e più controlli. Pimonte è un paese tranquillo – continua – ma ricordiamoci sempre che la prima difesa del territorio sono i suoi cittadini”.