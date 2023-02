Un corto circuito dovuto al malfunzionamento di un condizionatore d’aria si è verificato ieri mattina all’interno dell’ospedale “Apicella” di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto in un piccolo corridoio al terzo piano della struttura, in prossimità dell’ambulatorio di oncologia, e ha provocato un leggero annerimento di una parte delle pareti.

Pollena Trocchia, paura in ospedale per il malfunzionamento di un condizionatore

“Non si sono sviluppate fiamme e nessuna persona è stata coinvolta”, fanno sapere la direzione strategica aziendale della Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Giuseppe Russo, e la direzione sanitaria del presidio. La direttrice Daniela Schiavone ha disposto in via precauzionale il trasferimento momentaneo dei pazienti presso altri reparti. Tutte le strutture dell’ospedale, assicura l’Asl, sono pienamente operative.