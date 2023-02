Ridurre i consumi energetici e migliorare le condizioni di visibilità notturna.

Un duplice obiettivo, quello della sicurezza dell’efficientamento energetico, portato avanti dall’amministrazione comunale di Sorrento attraverso l’installazione, lungo vie o tratti di strada, di circa 675 nuovi corpi illuminanti di tipo led, ad alta efficienza.

Le arterie viarie interessate sono Via Fuorimura, Via Cesarano, Via Luigi De Maio, Via Atigliana, Via Sant’Antonio, Via Festola, Via Baranica, Via Rivezzoli, Via Sant’Angelo, Via Rota, Via Correale, Via Califano, Viale Montariello, Piazza De Curtis, Via Capo e Via San Renato, fino al piazzale del cimitero.

“La riduzione dei consumi energetici, conduce a sua volta anche a una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Sicurezza, tutela ambientale e risparmio per le casse comunali sono alla base di questo intervento sulla pubblica illuminazione, che contribuirà anche a migliorare l’estetica dell’arredo urbano”.

Sempre in tema di opere pubbliche, si segnala che lunedì 27 febbraio, saranno avviati i lavori di rifacimento del marciapiede nel tratto di via degli Aranci situato nei pressi di Marano.