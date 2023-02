Un biglietto unico digitale per l’accesso ai quattro musei di Sorrento: Museo Correale, Museo Multimediale Sorrento Experience, Muta Museo Bottega della Tarsia lignea e Fondazione Sorrento. Sarà disponibile dal 21 marzo prossimo, al costo di 31 euro, sui siti del Comune di Sorrento e dei musei aderenti del circuito, sulla piattaforma okTicket.it o presso l’info-point di piazza Torquato Tasso a Sorrento.

Avrà validità di sei mesi e consentirà di prenotare ogni sito culturale e di modificare orario e giorno di visita.

Queste, in sintesi, le novità dell’iniziativa inserita nell’ambito della neonata rete “Sorrento Musei”, presentata stamani nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, alla presenza di operatori e rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore turistico.

“Come recita il claim di questa campagna di comunicazione “La cultura fa rete” – ha esordito il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Ed proprio l’offerta culturale rappresenta una delle scommesse raccolte dalla nostra amministrazione, per lavorare in direzione di uno sviluppo turistico sempre più qualificato. Eventi, spettacoli, concerti, manifestazioni ed ora Sorrento Musei rispondono alla logica di un progetto complessivo che vuole portare la nostra città a divenire sempre più un polo di attrazione culturale per visitatori italiani e stranieri”.

“Ringrazio il primo cittadino per averci coordinati e spinti in questa iniziativa che vede i musei di Sorrento fare rete per proporre un’offerta completa ai tanti turisti che raggiungono la nostra località – è intervenuto Gaetano Mauro, presidente del museo Correale – Questo va considerato solo un punto di partenza verso altre azioni comuni che andranno intraprese a livello culturale sul territorio. Sono certo che Sorrento Musei aumenterà la visibilità del circuito culturale sorrentino verso i privati, ma anche verso i tanti tour operator locali che potranno inserire nei loro programmi un itinerario culturale ad un costo agevolato, anche nei periodi di bassa stagione”.

Per Alfonso Iaccarino, amministratore delegato della Fondazione Sorrento “Lo sviluppo socio-economico del nostro territorio passa inevitabilmente attraverso la promozione dell’ampio patrimonio culturale che Sorrento è in grado di proporre. Ed oggi, in questo settore, è ancora più importante fare rete, consentendo ai visitatori di ottenere particolari agevolazioni e di prenotare attraverso una piattaforma dedicata, evitando così le code. Sorrento Musei è l’iniziativa che va proprio in questa direzione”.

“Il biglietto unico significa far diventare i musei sorrentini un polo di attrazione e di interesse culturale di alto profilo internazionale – ha evidenziato il direttore del museo Correale, Paolo Jorio – I musei connessi tra loro, infatti, possono segnare un punto di svolta e di apertura verso nuovi pubblici, in particolare le fasce sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. Fare rete agevola l’individuazione di soluzioni per avvicinare realmente le persone e garantire effettive esperienze di conoscenza”.

Il biglietto unico tra i musei rappresenta per Alessandro Fiorentino, fondatore del Muta, il Museo Bottega della Tarsia lignea, “Un primo passo per mettere a sistema e promuovere sul mercato turistico le eccellenze culturali di Sorrento e dell’intera costiera” mentre, per Antonino Pane, fondatore del Museo Multimediale Sorrento Experience si tratta di “Un passo importante per far conoscere a tutti gli ospiti che soggiornano a Sorrento la storia, l’arte, e la cultura della nostra città. Spero che gli operatori del settore ci sosterranno e proporranno questa nostra iniziativa”.

Insieme, le quattro strutture della rete Sorrento Musei costituiscono una tappa irrinunciabile per i visitatori. Il Museo Correale (www.museocorreale.it), antica residenza di nobili sorrentini, con il suo parco e la terrazza sul mare si compone di 4 piani che custodiscono sale dedicate alla pittura fiamminga, arti decorative napoletane dal XV al XVIII secolo, porcellane provenienti da tutta Europa, reperti archeologici e una delle più importanti collezioni di dipinti della Scuola di Posillipo del XIX secolo.

Sorrento Experience (www.sorrentoexperiencemuseum.com) è il primo museo multimediale di Sorrento che propone un’esperienza alla scoperta dei miti e delle leggende della penisola sorrentina, tra storia, cultura e tradizioni secolari, dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., immersi nelle opere degli artisti che hanno dipinto le nostre bellezze e nei brani dei musicisti e dei cantanti innamorati di Sorrento. Il Museo Bottega della Tarsia Lignea (www.museomuta.it) racconta invece la storia dell’intarsio ligneo, attività artigiana risalente al 1300 e estremamente complessa e raffinata che è stata elevata al rango di pura espressione artistica.

Qui è possibile ammirare mobili, oggetti, attrezzi, quadri, stampe, foto e documenti d’epoca, in un viaggio visuale ed emozionale alla scoperta di questa importante produzione artigiana sorrentina. Villa Fiorentino (www.fondazionesorrento.com), ispirata all’estetica neo-coloniale dell’America del XIX, è la sede della Fondazione Sorrento, situata nel cuore di Sorrento. Circondata dalle antiche mura vicereali e immersa in un giardino di camelie, agrumi e noci, la villa ospita il Mam, il Museo delle Arti e dei Mestieri, concerti, e mostre d’arte temporanee.