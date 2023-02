La denuncia di Napoli Pedala: auto nella pista ciclabile, addirittura contro senso – VIDEO

“Siamo veramente all’assurdo, in dieci anni dalla costituzione della pista ciclabile di Fuorigrotta non si era mai vista una scena del genere. Lunedì scriveremo al Prefetto”.

A dirlo è l’associazione Napoli Pedala, che questa mattina ha diffuso un video girato da un consociato che abita al Viale Augusto a Fuorigrotta.

“C’è da non crederci, mentre la città ospita la bellissima mezza maratona, che per alcune ore libera le strade dalle auto, il tutto presidiato da forze dell’ordine, succede questo spettacolo vergognoso a Fuorigrotta.

Chiediamo le dimissioni ad horas per l‘Assessore De Iesu, assessore alla polizia locale. Incapacità totale nella gestione del piano traffico.

La città è fuori controllo, è rischio la vita di chi pedala persino in ciclabile. Il Prefetto intervenga, è da oltre un anno, che chiediamo interventi a difesa della ciclabilità in città, l’Assessore Cosenza, non si è mai degnato di rispondere”. Concludono. “E’ uno spettacolo vergognoso mai visto in nessuna città europea”.