Cadavere con corda al collo rinvenuto alle “Sette scogliere” a Torre Annunziata. Ipotesi omicidio di camorra

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni in mare a Torre Annunziata. Il corpo è stato avvistato da alcuni pescatori nel pomeriggio di questa domenica 26 febbraio 2023: era immerso in acqua nei pressi della spiaggia denominata ‘Sette scogliere‘ in località Rovigliano, aveva una corda legata al collo. Le indagini sono condotte dagli agenti del locale Commissariato di Polizia.

Diversi i curiosi che si sono fermati nella zona del litorale di Torre Annunziata in cui erano in corso le operazioni di recupero della salma.

Il cadavere dell’uomo, in attesa di essere identificato, si stanno vagliando anche tutte le segnalazioni di sparizioni pervenute nell’ultimo periodo, è stato sequestrato e con ogni probabilità la Procura chiederà che sia effettuata l’autopsia.