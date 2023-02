Al Comunale di Santa Maria la Carità la gara termina 3-2 per i padroni di casa

Il Santa Maria la Carità non sbaglia, al Comunale la gara termina 3-2 per i padroni di casa. In una giornata grigia e piovosa va in scena nell’impianto di Santa Maria la Carità il ventitreesimo turno del Campionato di Promozione Girone B, la capolista ospita il San Sebastiano di mister Borrelli.

Mister Durazzo cambia poco rispetto alla vittoriosa trasferta in quel di Sant’Anastasia: Russo prende il posto di De Caro e ad Apuzzo le chiavi del centrocampo in coppia con Blasio, tridente fisso con Talia, Formisano e Farriciello. Il San Sebastiano risponde con Granata, Esposito, Laino, Amendola, Romano, Annunziata, Veneruso, Manzo, Abate, Pignatelli, Konate.

La partita

Primi minuti di gara e la formazione di casa non sembra essere in palla con molte uscite dal basso errate e difficoltà ad imporre il ritmo. La squadra ospite tiene strette le fila e non dà molti spazi né tempo alla Capolista di dettare il gioco, al 12’ però su un traversone dalla sinistra ci pensa lui Farriciello che di testa insacca.

Nemmeno il tempo di esultare che il San Sebastiano pareggia i conti, dopo due giri di lancette Inserra si invola su un pallone vagante ribatte con i pugni, la palla carambola ad un avversario che dai 20 m pesca il Jolly e trova il momentaneo pareggio. Passano i minuti e il Santa Maria La Carità fatica a trovare linee di passaggio pulite ma al 27’ azione magistrale dei padroni di casa, Talia parte dalla destra si accentra vede il taglio di Longobardi che apre il compasso e disegna per la testa di Farriciello che ringrazia e fa 2-1. Dopo tre minuti è ancora il Nueve a creare i pericoli maggiori, suggerimento dalla destra al limite dell’area di rigore a volo prova il gol della domenica, nulla di fatto la conclusione va vicina al montante.

Quando la gara sembra volgere alla fine della prima frazione, a quattro minuti dal termine è ancora Inserra protagonista in negativo, su una palla lunga dal versante sinistro il portiere dei locali tenta l’anticipo ma colpisce Konate, per l’arbitro da due passi è penalty, finalizzato da Veneruso, 2-2. Dopo due minuti di extra time si va negli spogliatoi con il risultato di 2-2.

Il secondo tempo

De Caro è la prima mossa di mister Durazzo che subentra a Longobardi, la squadra ospite ci crede e ce la mette tutta, alza l’intensità e al 54’ per poco non trova il vantaggio, Russo si invola sull’attaccante avversario e da centometrista pulisce la palla dalla linea della porta. Dopo due minuti sono ancora gli ospiti ad andare vicini al vantaggio, Inserra chiude bene gli spazi e sul suo palo devia in angolo. Girandola di sostituzioni entrano Vollero, Falanga e Tarallo.

Al 71’ a Russo in versione attaccante giunge un pallone sporco da una doppia ribattuta, si coordina ma trova un attentissimo Granata tra i pali. A sette dal termine ci pensa Tarallo a suonare l’ennesima sinfonia rossazzurra e a far esplodere il comunale, corregge un cross dalla destra e di testa fa 3-2. Negli ultimi 10 minuti recupero incluso, il San Sebastiano prova a ristabilire i conti ma nulla può alla prima della classe. Dopo i tre fischi finali è ancora vittoria, l’aquila nel prossimo turno volerà in quel di Barano.