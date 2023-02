In occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna è stato organizzato presso la sede del Polo Tecnico Fermi- Gadda (Corso Malta, 141 – Napoli) il convegno dal titolo “Diritti, pari opportunità e uguaglianza”, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto martedì 7 Marzo alle ore 10.00.

Interverranno: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Ettore Acerra, Direttore Generale dell’U.S.R. Campania, Lucia Fortini, Assessore alla Scuola della Regione Campania, Maura Striano, Assessore all’istruzione e alla famiglia del Comune di Napoli, entrambe impegnate a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della persona umana e a contrastare ogni forma di discriminazione nella nostra società. Mentre a dialogare con gli alunni saranno Giuliana Covella, Giornalista de “ Il Mattino” e Scrittrice , Agnese Palumbo, Scrittrice e Presidente dell’Associazione Napoli città per le donne e Tania Castellaccio Responsabile Area accoglienza Donne Cooperativa Dedalus. Lettura di alcuni brani dei libri dedicati a cura dell’attrice Stefania De Francesco e di Matteo Chietti Modererà l’evento la Prof.ssa Simona Mauriello.

« Sarà un incontro per “discutere di tutti i diritti e le conquiste che le donne moderne di oggi danno per scontati: diritto al voto, uguaglianza sul lavoro, parità di genere, tutte cose ottenute grazie alle lotte di grandi donne del passato e che nell’ultimo cinquantennio, in Europa, hanno avuto una forte accelerazione” La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione nei confronti delle donne ma anche contro i ritardi sociali, economici e culturali che ostacolano una vera parità tra uomo e donna. Formare oggi un giovane, affinchè diventi l’adulto rispettoso di domani, deve essere il nostro obiettivo principale», dichiara la Dirigente scolastica dell’ITIS Fermi-Gadda prof.ssa Antonia Introno che ha fortemente voluto l’evento.

« L’8 marzo è una giornata di impegno, prima ancora che di festa, il rispetto della parità di genere è un diritto fondamentale di tutte e di tutti e rappresenta un valore determinante per la nostra democrazia ma per essere compiuto pienamente non deve solo essere riconosciuto per legge, ma effettivamente esercitato”- – afferma la prof.ssa Simona Mauriello, organizzatrice dell’evento da tempo impegnata sui temi delle pari opportunità e della violenza di genere, – su questo fronte molto resta ancora da fare anche attraverso i valori che la scuola e i mezzi di comunicazione trasmettono. Sono convinta che il rispetto, l’autonomia e la dignità siano alla base di una società civile che genera sviluppo e crescita umana, culturale ed economica. Occorre una concreta operazione culturale nei confronti di uomini e donne e una seria azione educativa sulle giovani generazioni».

Ci sarà la performance della cantante Giorgia Cacciapuoti e degli alunni del Fermi Gadda , i quali si esibiranno in un Flash Mob a favore dei diritti delle donne iraniane.