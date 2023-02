La festa si comincia a respirare sempre più a Napoli e, dopo la vittoria di sabato e la sconfitta dell’Inter di domenica, ancora di più.

Il carnevale ha visto tanti bimbi felici, e anche tanti meno bimbi, vestiti con la mascherina di Osimhen. Ora una pasticceria di Scampia ha presentato in questi giorni in vetrina una torta al cioccolato con la mascherina dell’attaccante nigeriano, ormai diventata simbolo di questo Napoli.

I calciatori azzurri si godono sui social l’emozione della città e domenica si sono riposati, prima di riprendere lunedì 27 la preparazione per la sfida di venerdì sera contro la Lazio al Maradona che si annuncia pieno, come ormai accade di solito. Il Napoli vuole vincere, sapendo che se rimanesse intatto il vantaggio in classifica si potrebbe essere matematicamente campioni già alla 33ma giornata vincendo in trasferta ad Udine.

La certezza è che per ora continua a correre il motore di Spalletti con in prima linea Osimhen, sempre capocannoniere a quota 19 gol, di cui 10 nelle ultime 8 giornate consecutive con due doppiette. E funziona in maniera spettacolare anche la difesa con soli due gol subiti nelle ultime otto partite, tutte vinte. Napoli già sogna.