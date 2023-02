Una “Torta Osimhen” anche a Pompei dal pasticciere Salvatore Gabbiano

Il titolare dell'omonima pasticceria pompeiana ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook: "Non ho resistito…" è ha presentato la sua torta dedicata all'uomo mascherato azzurro

Il Napoli in fuga con un distacco che ormai pare veramente incolmabile sulle milanesi seconde sta facendo impazzire il popolo azzurro. Le sagome a grandezza naturale alla Sanità ed è già festa con la “Torta Osimhen” che ormai va a ruba come dessert preferito dai napoletani.

La dolce e fantasiosa invenzione pasticciera, tanto gradita anche dello stesso bomber del Napoli, Victor Osimhen ha fatto scattare la voglia e la fantasia anche di uno dei migliori artigiani napoletani della dolcezza che come ha detto nel post sulla sua pagina Facebook: “Non ho resistito…” è ha presentato la sua torta dedicata all’uomo mascherato azzurro.

Ed è così che Salvatore Gabbiano, titolare dell’omonima pasticceria pompeiana, ha presentato la sua versione, rigorosamente al cioccolato, della torta che fa impazzire i tifosi. Il maestro pasticciere di Pompei non poteva, in effetti, mancare alla festa partenopea con l’ormai famosa delizia al cioccolato, materia a lui congeniale e con la quale negli anni ha dimostrato di essere, appunto, un maestro.

Non ci resta che congratularci con il professionista pasticciere e amico del nostro giornale e concludere con un “Ottimo lavoro, Salvatore”. L’unica nota stonata, come ci hanno fatto notare i tifosi “fondamentalisti” e pignoli, il nome di Victor è Osimhen. Attento maestro hai dimenticato una “h”, anche se siamo certi che il gusto, la qualità delle materie prime e la bontà della tua torta non ne risentirà assolutamente.

Giada Luisa Cirillo