Avrebbe omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte per l’anno 2018, conseguendo un indebito risparmio di circa 90mila euro: la guardia di finanza ha operato un sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di Castellammare di Stabia, indagato per omessa dichiarazione. Le fiamme gialle hanno apposto i sigilli a circa 76mila euro tra quote societarie e un immobile.

Castellammare, evade oltre 80mila euro di tasse: sequestro per imprenditore nel settore della stampa di arti grafiche

Il destinatario del provvedimento, operante nel settore della stampa di arti grafiche, è indagato in quanto avrebbe omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa all’anno 2018, a fronte del conseguimento di ricavi per un ammontare pari a 222.450 euro, conseguendo pertanto un indebito risparmio d’imposta pari ad 88.823,37 euro.

Alla luce delle risultanze emerse, è stata emessa la misura ablatoria nei confronti dell’imprenditore per l’intero importo occultato al Fisco, costituente il profitto del reato tributario. Il provvedimento cautelare costituisce epilogo di accertamenti di natura fiscale condotti dalle fiamme gialle della compagnia di Castellammare di Stabia nei confronti dell’indagato.

Una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale

La condotta illecita, oltre all’indebito risparmio d’imposta, ha consentito all’impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale, distorcendo le regole della libera concorrenza. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare reale è stata sequestrata la somma di 76mila euro, ponendo il vincolo giudiziario su quote societarie e su un immobile riconducibili all’imprenditore indagato.