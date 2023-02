Riesplode l’allarme violenza nei luoghi della movida di Castellammare di Stabia: tre risse, condotte in almeno un paio di occasioni anche a colpi di casco, hanno fatto alzare di nuovo il livello di attenzione in questa fetta di città che abbraccia il corso Giuseppe Garibaldi, estendendosi fino a corso Alcide De Gasperi. Risse, aggressioni e veri propri agguati per futili motivi. L’ultimo episodio risale ai giorni scorsi, quando all’esterno di un noto locale di corso Garibaldi è scoppiata una furibonda rissa tra due gruppi di ragazzini.

Castellammare, tre risse in strada in pochi giorni: esplode l’allarme violenza

Dopo diversi minuti di terrore tra i presenti, l’intervento di alcune persone sembrava aver placato gli animi. Ma passano pochi minuti e uno dei due gruppi torna alla carica, questa volta munito di caschi, e si scaglia contro due minorenni. Altri minuti di paura, violenza e terrore, prima che i bersagli dell’aggressione riescano a scappare. Ma non è un episodio isolato. Appena qualche giorno prima, sempre nella stessa zona, a scontrarsi per motivi di gelosia sono state due ragazzine.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine

Una lite che, per fortuna, fu subito sedata dai passanti. E sempre in settimana, questa volta al corso Vittorio Emanuele, uno sguardo di troppo ad una ragazza ha provocato un’altra rissa a colpi di casco. Con sedie e tavolini di un bar finiti in strada e il fuggi – fuggi degli avventori di un locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma dei responsabili delle risse non c’era più alcuna traccia. S’indaga così a 360 gradi per fare piena luce sugli episodi di violenza, nello stesso tempo si cerca di effettuare maggiori controlli (soprattutto nei luoghi della movida) nelle ore notturne. Episodi di violenza che hanno riacceso i riflettori sull’emergenza movida.