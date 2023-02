Entra ubriaco al pronto soccorso di Castellammare di Stabia e aggredisce un infermiere. E’ ancora emergenza all’ospedale “San Leonardo”, dove si sono vissuti attimi di pura tensione. Tutto è accaduto sabato sera, quando al triage si presenta un uomo di 45 anni, in evidente stato di ebbrezza. Arriva in stato di agitazione e comincia ad urlare, impaurendo gli altri pazienti e i familiari che si trovano all’esterno della struttura ospedaliera.

Castellammare: entra ubriaco al pronto soccorso e aggredisce un infermiere

E’ a questo punto che un infermiere decide di intervenire. Il camice bianco in un primo momento riesce a calmare l’uomo, che nel frattempo si è diretto nella stanza dove si effettuano le accettazioni, infastidendo chiunque gli capitasse a tiro. E’ a quel punto che sferra un pugno all’infermiere al torace. Sul posto, sono subito intervenute le guardie giurate del drappello che si trova all’interno del pronto soccorso. L’aggressore tuttavia è riuscito a scappare all’esterno dell’ospedale, facendo perdere ogni traccia.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza sanitaria

Mentre l’infermiere è stato medicato nello stesso pronto soccorso, per lui tre giorni di prognosi. L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza sanitaria al San Leonardo, dovuta anche a problemi di affollamento a fronte di un numero carente di medici e infermieri in servizio. Una vicenda che già nelle scorse settimane è balzata all’apice delle cronache locali, con pazienti sistemati per giornate intere su barelle al pronto soccorso e ritardi per visite nei reparti.