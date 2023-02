Una comunità in festa per i 100 anni di Laurina Calabrese a Santa Maria la Carità. Il traguardo raggiunto dalla nonnina è stato celebrato con una festa organizzata dai familiari, a cui hanno preso parte anche il sindaco Giosuè D’Amora e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, insieme alle autorità civili e istituzionali della città pedemontana dei Lattari.

Santa Maria la Carità: comunità in festa per i 100 anni di Laurina Calabrese

“A nome di tutta la nostra comunità – afferma il primo cittadino – non potevo non andare a fare gli auguri alla nostra nonna Laurina per i suoi 100 anni. E’ inutile dire che la nostra concittadina ha voluto fare anche qualche piccolo passo di ballo, sulle note di “’O surdato ‘nnammurato”. Complimenti a tutta la famiglia Calabrese per questa grande festa”.

Una targa alla nonnina a nome del Comune

Il sindaco ha poi consegnato una targa alla nonnina a nome del Comune, con la scritta “A chi per 100 anni ha vissuto la storia, a chi per 100 anni ha fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita”. Ma quali sono i segreti per vivere così a lungo? “Mangiare sano – ha affermato la signora Calabrese – tenere uno stile di vita salutare ed evitare, quando possibile, tutte le situazioni di stress”.