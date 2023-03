La prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica, parla decisamente la lingua italiana, sono infatti due le medaglie d’oro vinte, sia nel volteggio che alle parallele asimmetriche: le regine di Coppa sono Manila Esposito (alla sua prima Coppa del Mondo) e Alice D’Amato.

Alla Laubitz Arena di Cottbus, in Germania, è andata in scena la prima tappa del Circuito della World Cup di ginnastica artistica 2023, sia maschile che femminile.

La Coppa del Mondo di ginnastica artistica 2023 è la ventinovesima edizione della serie di competizioni organizzata dalla Federazione Internazionale di Ginnastica. Il programma prevede quattro eventi di World Cup e sei eventi di World Challenge Cup. Partita giovedì 23 febbraio la competizione si concluderà domenica 17 settembre 2023 e vedrà dopo questa prima tappa a Cottbus, altri appuntamenti in giro per il mondo: Doha, Varna, Baku, Osijek, Parigi, Il Cairo, Mersin, Tel Aviv, Szombathely.

La città di Cottbus, situata nel Land di Brandeburgo e a 125 km ad sud-est di Berlino, ha sentito risuonare l’Inno di Mameli non solo per l’atleta originaria di Torre Annunziata Manila Esposito, ma anche per la sua compagna di squadra Alice D’Amato, la quale si è imposta invece alle parallele asimmetriche. Ma non è bastato perché la Federazione Ginnastica d’Italia ha raccolto anche tre argenti, uno della stessa Esposito al corpo libero, poi quelli di Matteo Levantesi alle parallele e di Carlo Macchini alla sbarra.

La giovane Manila, che è tesserata dal 2017 per la Ginnastica Civitavecchia, cresciuta da Camilla Ugolini e Marco Massara, ha conquistato l’oro con la media del 13.233, la britannica Ruby Evan è arrivata seconda con 13.183, mentre Oksana Chusovitina terza con 13.016. Da ricordare che la ginnasta uzbeka Chusovitina è stata tre volte campionessa mondiale, vincitrice di due medaglie olimpiche e di undici medaglie mondiali.

Per la seconda medaglia, quella d’argento, la campionessa oplontina si è classificata con un 13.566, posizionandosi di un soffio dietro alla giapponese Azuki Kokufugata (13.633), bronzo per la britannica Ruby Evan (13.466).

Altri risultati recenti della giovane atleta

Membro della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, la giovane atleta torrese ha vinto, nei Campionati Italiani Assoluti di Napoli 2022, l’oro nel volteggio, l’argento alla trave e due bronzi, uno alle parallele ed uno individuale.

Nel 2021, ancora ai Campionati Italiani Assoluti tenutisi nella città di Napoli, ha vinto due argenti: volteggio e trave. In quello stesso anno ha ottenuto anche le vittorie alla FIT Challenge nelle Fiandre: ben quattro ori, a squadra, individuale, al volteggio e a corpo libero, oltre ad un argento alle parallele. Sempre nel 2021 ha vinto anche l’oro a squadre alla Massilia Cup.

Andrea Ippolito